О нас

Cобянин сообщил об очередной атаке беспилотника на Москву

Cобянин сообщил об очередной атаке беспилотника на Москву Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник в Истринском районе Московской области РФ.
В регионе
26 августа 2023 г. 04:37
Cобянин сообщил об очередной атаке беспилотника на Москву

Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник в Истринском районе Московской области РФ.

Как передает Report, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.

По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет. "Сегодня ночью силами ПВО на подлёте к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.

Собянин добавил, что на месте инцидента работают экстренные службы.

На фоне произошедшего было закрыто воздушное пространство над московскими аэропортами Внуково, Шереметьево и Домодедово, сообщили ТАСС в авиационных службах.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
21 августа 2023 г. 14:07
Тяжелое ДТП в Казахстане, погибли девять человек
ВидеоТяжелое ДТП в Казахстане, погибли девять человек
19 августа 2023 г. 08:14
Глав дипмиссий Дании и Нидерландов вызвали в МИД Турции
Глав дипмиссий Дании и Нидерландов вызвали в МИД Турции
21 августа 2023 г. 19:05
Азербайджан возобновил поставки аккумуляторов в две страны
Азербайджан возобновил поставки аккумуляторов в две страны
22 августа 2023 г. 12:35
Лига чемпионов УЕФА: Галатасарай одержал победу в Норвегии
Лига чемпионов УЕФА: "Галатасарай" одержал победу в Норвегии
24 августа 2023 г. 01:35
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в Грузию в 11 раз
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в Грузию в 11 раз
24 августа 2023 г. 15:31
Лидер КНДР наблюдал за запуском крылатых ракет в рамках военных учений
Лидер КНДР наблюдал за запуском крылатых ракет в рамках военных учений
21 августа 2023 г. 06:35
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан связывает давняя история
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан связывает давняя история
22 августа 2023 г. 20:54
На автомобильной дороге Алят-Астара произошла авария, есть погибший и раненый
ФотоНа автомобильной дороге Алят-Астара произошла авария, есть погибший и раненый
24 августа 2023 г. 19:53
В части Хырдалана будет ограничена подача воды
В части Хырдалана будет ограничена подача воды
25 августа 2023 г. 09:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi