Cобянин сообщил об очередной атаке беспилотника на Москву

Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник в Истринском районе Московской области РФ.
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По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет. "Сегодня ночью силами ПВО на подлёте к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.
Собянин добавил, что на месте инцидента работают экстренные службы.
На фоне произошедшего было закрыто воздушное пространство над московскими аэропортами Внуково, Шереметьево и Домодедово, сообщили ТАСС в авиационных службах.