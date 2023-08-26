Cобянин сообщил об очередной атаке беспилотника на Москву

Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник в Истринском районе Московской области РФ.

Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник в Истринском районе Московской области РФ.

Как передает Report , об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram .

По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет. "Сегодня ночью силами ПВО на подлёте к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.

Собянин добавил, что на месте инцидента работают экстренные службы.

На фоне произошедшего было закрыто воздушное пространство над московскими аэропортами Внуково, Шереметьево и Домодедово, сообщили ТАСС в авиационных службах.