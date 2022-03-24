CNN: Украинская армия оттеснила войска РФ к востоку от Киева

За последние сутки украинской армии удалось оттеснить силы противника от Киева.

За последние сутки украинской армии удалось оттеснить силы противника от Киева.

Как передает Report со ссылкой на CNN , об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель Министерства обороны США.

По его словам, врага оттеснили на 25-35 км к востоку от Киева.

"Российские силы находятся примерно в 55 км от центра Киева на восток, что на 25–35 км больше, чем в том же месте вчера", - сказал чиновник.

По его словам, к северо-западу от центра Киева силы РФ окапываются и занимают оборонительные позиции. Сейчас они остаются в 15-20 километрах (9-12 милях) от центра Киева на северо-запад.

"Мы начинаем видеть, как они как бы окапываются вокруг Киева, а пытаются больше атаковать в восточной части Украины", - отметил он.

В то же время чиновник уточнил, что армия РФ активизировалась на Донбассе, "приложив гораздо больше усилий" в Луганской и Донской областях.