CNN: Украинская армия оттеснила войска РФ к востоку от Киева

За последние сутки украинской армии удалось оттеснить силы противника от Киева.
Как передает Report со ссылкой на
По его словам, врага оттеснили на 25-35 км к востоку от Киева.
"Российские силы находятся примерно в 55 км от центра Киева на восток, что на 25–35 км больше, чем в том же месте вчера", - сказал чиновник.
По его словам, к северо-западу от центра Киева силы РФ окапываются и занимают оборонительные позиции. Сейчас они остаются в 15-20 километрах (9-12 милях) от центра Киева на северо-запад.
"Мы начинаем видеть, как они как бы окапываются вокруг Киева, а пытаются больше атаковать в восточной части Украины", - отметил он.
В то же время чиновник уточнил, что армия РФ активизировалась на Донбассе, "приложив гораздо больше усилий" в Луганской и Донской областях.