О нас

CNN: Украина изменила некоторые военные планы из-за утечки секретных документов

CNN: Украина изменила некоторые военные планы из-за утечки секретных документов Военное командование Украины изменило некоторые свои планы после утечки секретных документов Минобороны и разведслужб США.
В регионе
10 апреля 2023 г. 09:59
CNN: Украина изменила некоторые военные планы из-за утечки секретных документов

Военное командование Украины изменило некоторые свои планы после утечки секретных документов Минобороны и разведслужб США.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки", - пишет издание, ссылаясь на близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому источник.

Отмечается, что секретные документы Пентагона, которые были опубликованы в сети за последние недели, свидетельствуют о том, что США шпионят как за союзниками, так и за противниками. Это вызвало обеспокоенность у американских чиновников, которые опасаются, что данные разоблачения могут поставить под угрозу отношения с некоторыми странами. В частности, некоторые из оригинальных документов разоблачают масштабы прослушивания ключевых союзников, включая Южную Корею, Израиль и Украину.

При этом другие показывают насколько США удалось "проникнуть" в базу данных Минобороны России и ЧВК "Вагнера" за счет перехваченных коммуникаций, а также своих источников.

Ссылаясь на данные официальных лиц, издание отмечает, что утечка информации также заставила Пентагон принять меры по усилению контроля за потоком таких сверхсекретных документов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке CNN: Ukraine changes military plans due to leaked classified documents

Экслюзивные новости

Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
8 апреля 2023 г. 14:41
Почему ЮНЕСКО не направляет миссию в Карабах : нет условий или двойные стандарты?
Почему ЮНЕСКО не направляет миссию в Карабах : "нет условий" или двойные стандарты?
6 апреля 2023 г. 15:59
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
6 апреля 2023 г. 15:12
Министр: Азербайджан и Дагестан обладают значительным потенциалом для роста товарооборота
Министр: Азербайджан и Дагестан обладают значительным потенциалом для роста товарооборота
6 апреля 2023 г. 11:10
Эксперт: Проект зеленого коридора имеет не только экономическую значимость
Эксперт: Проект "зеленого коридора" имеет не только экономическую значимость
5 апреля 2023 г. 17:40
Украинский эксперт: Минная угроза в Карабахе останется на годы
Украинский эксперт: Минная угроза в Карабахе останется на годы
5 апреля 2023 г. 15:18
Аяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
ФотоАяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
4 апреля 2023 г. 17:35
Азеристиликтеджхизат обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
"Азеристиликтеджхизат" обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
3 апреля 2023 г. 16:45
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
3 апреля 2023 г. 16:37
Счетная палата приступила к проверкам в AzTV
Счетная палата приступила к проверкам в AzTV
3 апреля 2023 г. 13:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi