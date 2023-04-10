CNN: Украина изменила некоторые военные планы из-за утечки секретных документов

Военное командование Украины изменило некоторые свои планы после утечки секретных документов Минобороны и разведслужб США.

Военное командование Украины изменило некоторые свои планы после утечки секретных документов Минобороны и разведслужб США.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки", - пишет издание, ссылаясь на близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому источник.

Отмечается, что секретные документы Пентагона, которые были опубликованы в сети за последние недели, свидетельствуют о том, что США шпионят как за союзниками, так и за противниками. Это вызвало обеспокоенность у американских чиновников, которые опасаются, что данные разоблачения могут поставить под угрозу отношения с некоторыми странами. В частности, некоторые из оригинальных документов разоблачают масштабы прослушивания ключевых союзников, включая Южную Корею, Израиль и Украину.

При этом другие показывают насколько США удалось "проникнуть" в базу данных Минобороны России и ЧВК "Вагнера" за счет перехваченных коммуникаций, а также своих источников.

Ссылаясь на данные официальных лиц, издание отмечает, что утечка информации также заставила Пентагон принять меры по усилению контроля за потоком таких сверхсекретных документов.