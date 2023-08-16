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CNN: СБУ взяла на себя ответственность за атаки против РФ с помощью морских беспилотников

CNN: СБУ взяла на себя ответственность за атаки против РФ с помощью морских беспилотников Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк взяла на себя ответственность Киева за атаки против России с использованием морских беспилотников.
В регионе
16 августа 2023 г. 10:18
CNN: СБУ взяла на себя ответственность за атаки против РФ с помощью морских беспилотников

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк взяла на себя ответственность Киева за атаки против России с использованием морских беспилотников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал CNN.

По его словам, ведомство самостоятельно, без участия частных компаний разработало морские беспилотники, которые использовались при недавних атаках на Крымский мост, военно-морскую базу в Новороссийске и танкер "Сиг" у Керченского пролива.

Телеканал также распространил предоставленные СБУ кадры, как утверждается, снятые с беспилотника в момент удара по Крымскому мосту.

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Версия на английском языке CNN: Ukrainian security services claim responsibility for attack against Russia with sea drones

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