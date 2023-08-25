CNN показал радиолокационный снимок с места крушения самолета Евгения Пригожина

Телеканал CNN опубликовал радиолокационное изображение места падения самолета Embraer Legacy 600, в списках пассажира которого числились основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и командир Дмитрий Уткин.

Телеканал CNN опубликовал радиолокационное изображение места падения самолета Embraer Legacy 600, в списках пассажира которого числились основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и командир Дмитрий Уткин.

Как передает Report, фюзеляж самолета был практически неповрежден до момента столкновения с землей, следует из снимка. Этот вывод подтверждается и видеозаписью падения самолета, указывает CNN, на котором видно, что при крушении у борта оторвало крыло.

Большая часть обломков бизнес-джета находится на краю лесной поляны, более мелкие фрагменты упали в 2 км от них, там лежала часть хвоста самолета.

Бизнес-джет рухнул вечером 23 августа в северо-западной части Тверской области, близ населенного пункта Куженкино. На борту по официальным данным находились десять человек, среди которых был Пригожин. Все пассажиры и экипаж погибли.

По факту крушения бизнес-джета СК возбудил уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Источник РБК в правоохранительных органах говорил, что следствие рассматривает различные версии крушения бизнес-джета, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.