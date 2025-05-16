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CNN: Переговоры в Стамбуле прошли лучше ожиданий турецкой стороны

CNN: Переговоры в Стамбуле прошли лучше ожиданий турецкой стороны Прямые переговоры делегаций России и Украины завершились в более положительном ключе, чем можно было предположить заранее.
В регионе
16 мая 2025 г. 22:20
CNN: Переговоры в Стамбуле прошли лучше ожиданий турецкой стороны

Прямые переговоры делегаций России и Украины завершились в более положительном ключе, чем можно было предположить заранее.

Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на турецкого чиновника.

"Мероприятие было позитивнее, чем ожидалось. Стороны не прибегали к обвинительному тону. В тот момент, когда казалось, что будет тупик, мы предложили обмен военнопленных. Украинская сторона в процессе запросила разрешение Киева на такое", - отметил собеседник телеканала.

Он добавил, что, по всей видимости, российской стороне в ходе переговоров приходилось консультироваться меньше, чем украинской.

Ранее в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. По итогам встречи Москва и Киев договорились обменяться пленными по формуле "1 000 на 1 000", представить свое видение возможного будущего прекращения огня, прописав его в деталях, а также продолжить переговорный процесс. Глава делегации РФ помощник президента Владимир Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена результатами встречи. Он также сообщил, что Украина запросила прямые переговоры между лидерами государств, Россия приняла этот запрос к сведению.

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Версия на азербайджанском языке CNN: İstanbul danışıqları gözləniləndən daha müsbət nəticə verib

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