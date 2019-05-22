CМИ: Силовые структуры Армении возьмутся за отставку судей

Силовым структурам Армении поручено найти такие методы давления на судей, которые заставили бы их написать заявление об уходе. Как передает Report, об этом пишет армянская газета "Жаманак".

"Речь идет об их собственности в виде движимого или недвижимого имущества", - говорится в заметке.

Издание отмечает, что необходимо найти как минимум нескольких судей, которые последуют призыву премьер-министра Никола Пашиняна и представят заявления об отставке.

"Хотя судьи не такие и наивные люди, чтобы все имущество оформлять на свое имя", - резюмируют авторы публикации.

Напомним, что Никол Пашинян после освобождения экс-президента Роберта Кочаряна из-под ареста под залог призвал граждан страны взять под контроль входы и выходы в здания судов.