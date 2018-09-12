CМИ: Говорить после всех событий, что армяно-российские отношения блестящи, мягко говоря, лукавство

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Результаты прошедшей 10 сентября третьей по счету встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна выглядят неоднозначно. В отношениях Армении и России остаются неурегулированные вопросы. Как сообщает Report, об этом говорится в статье "Я только с русскими помирился! Поймаем его, опозоримся", опубликованной в Lenta.ru.

"Власть в Армении сменилась ровно четыре месяца назад. С тех пор общественно-политическая жизнь в республике кипит, страсти накаляются, и предпосылок к умиротворению не наблюдается. Однако в некоторых случаях богатая на события внутри армянская повестка выплескивается вовне, преимущественно в направлении России. В Москве этим брызгам не очень-то рады, о чем не раз давали понять армянским партнерам. Порой раздражение России было явным и недвусмысленным", - отмечает автор статьи.

По его мнению, результаты встречи президента России и премьер-министра Армении выглядят неоднозначно, "сверить часы" не получилось.

"С часами действительно было что-то не то. «Лента.ру» уже писала о «деле 1 марта», обвиняемыми по которому проходят экс-президент Армении Роберт Кочарян и генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров. На родине они обвиняются в свержении конституционного строя и могут быть приговорены к лишению свободы на срок до 15 лет. Естественно, арест генсека ОДКБ (его потом выпустили под залог) вызвал переполох в организации. Реакцией стала заочная перепалка в СМИ высокопоставленных дипломатов из Армении и России, а СМИ сообщили, что под угрозой оказались армяно-российские оружейные контракты. Встал вопрос о прекращении полномочий представителя Армении Хачатурова и назначении нового генсека. И тут же возникли сомнения, что Ереван сохранит за собой эту должность, доставшуюся в порядке очереди.

Одним словом, указывает автор, активность новых властей Армении в расследовании «дела 1 марта» натолкнулась на политическое и дипломатическое противодействие России. Третий фигурант этого дела, объявленный в розыск экс-министр обороны Армении Микаэл Арутюнян, находится в России, и Москва отказывается его выдавать. Армения объявила Арутюняна в межгосударственный розыск, однако, согласно источникам "Интерфакса", на территории России запрос аннулирован, поскольку разыскиваемый — гражданин России с 2002 года.

Есть в отношениях Армении и России и другие неурегулированные вопросы. Например, когда в июле Комитет госдоходов республики (налоговая) нашел финансовые нарушения у одной из дочерних компаний ЗАО «Газпром Армения» (которая, в свою очередь, является стопроцентной «дочкой» "Газпрома"), это не могло понравиться российской стороне. Тем более если через месяц сотрудники того же комитета ночью вламываются в офис ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (стопроцентная «дочка» РЖД) и изымают документы для проверки.

Добавила раздражения, по мнению автора статьи, и запись разговора двух армянских силовиков — директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артура Ванецяна и главы Специальной следственной службы (ССС) Сасуна Хачатряна. Они обсуждают нюансы уголовного дела в отношении вышеупомянутой троицы Кочарян — Хачатуров — Арутюнян. На записи слышно, как Артур Ванецян рассказывает о разговоре с судьей по делу Роберта Кочаряна. Глава СНБ не помнил даже имя судьи, но рассказал собеседнику, что приказал ему вынести решение об аресте в отношении второго президента Армении и даже «разрешил» его чести ознакомиться с материалами дела.

Кроме того, Ванецян говорит про Юрия Хачатурова. Сначала он советует не дергать его: «Он шеф ОДКБ, ара, а я только с русскими помирился… поймаем, опозоримся», а потом добавляет, что, «хотя премьер-министр [Никол Пашинян] говорит — закрыть [арестовать], русские из кожи вон лезут». Потом Ванецян упрашивает Хачатряна «хотя бы не арестовывать, а выбрать подписку как меру пресечения».

"Говорить после всех этих событий, что армяно-российские отношения «блестящи» и там «нет ни одной проблемы», — мягко говоря, лукавство. Впрочем, Пашинян в своей речи на встрече с Путиным подчеркнул «особый характер наших личных отношений», установившийся «вопреки пессимизму, который сейчас присутствует и в армянской, и в российской прессе». Здесь армянский премьер дипломатично забыл указать, что пессимизм в прессе — это, вообще-то, официальная реакция Москвы на события в Армении. В реальности все далеко не так радужно, как это пытается обрисовать армянский премьер", - говорится в статье Lenta.ru.

Как отмечается, на встрече, Пашинян проявил "мягкость" по ряду вопросов. Так, после встречи премьер-министр рассказал, что гарантировал доступ российским специалистам в биолаборатории, открытые в Армении на американские деньги, и тактично ушел от ответа на вопрос о перспективах анонсированных им реформ ОДКБ.

"Вероятнее всего, Никол Пашинян пошел на уступки и по другим фронтам, - отмечает автор статьи. - Армянский премьер политически сейчас в очень уязвимом положении. Виной тому те же внутриармянские процессы. Обладая беспрецедентной для Армении поддержкой народа, Пашинян должен во что бы то ни стало сохранить ее до внеочередных выборов в Национальное собрание (с апреля этого года Армения — парламентская республика). ...В таких условиях допустить «фэйлы» на внешнеполитическом направлении, тем более в отношениях с главным во всех смыслах союзником, премьер-министр не может".

"Сговорчивость и показное радушие Никола Пашиняна объясняются не только сложившейся в стране внутриполитической ситуацией, но и традиционным российским фактором армянских реалий. К концу года истекает срок действующего соглашения о поставках российского газа — страна получает его по 150 долларов за тысячу кубометров, это самый дешевый газ, который продает «Газпром». В ноябре начнутся армяно-российские переговоры по новому соглашению, и Ереван надеется, что еще больше собьет цену. Краеугольным камнем также является военно-техническое сотрудничество Еревана и Москвы. На фоне недопонимания между двумя странами то и дело появляются сообщения о возможном пересмотре принципов двустороннего взаимодействия. А в Армении этого очень не хотят.

Где именно Никол Пашинян сделал шаг назад и с чем конкретно Москва согласилась, станет ясно в ближайшее время по развитию ситуации. Возможно, Роберт Кочарян окажется невиновен, а «Газпром» сможет продавать газ Армении и по 140 долларов. Встреча двух лидеров позволила прийти к некоему компромиссу, но вопрос в его конфигурации. И сроках действия. Ведь, как верно заметил классик политологии Кеннет Уолтц: «Внешняя политика — продолжение внутренней».

А внутреннюю политику Никол Пашинян поставил с ног на голову, полностью перекроил, и это не может не сказаться на отношениях с прежними союзниками. Их тоже придется корректировать. Правда, если впереди самые важные выборы в жизни, тогда можно и подождать. Что будет с армяно-российским компромиссом после, покажет время. Или предстоящий визит Владимира Путина в Армению — он ведь обещал "сверить часы"", - резюмируется в статье.