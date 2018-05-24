CМИ: Членство в Республиканской партии Армении уже неактуально

© “Çiçəklənən Ermənistan” Partiyasının sədri Qaqik Tsarukyan https://report.az/storage/news/11a0efb0b7dd2d9660674e4e24f537ff/443d294a-1c78-4162-ae49-b8ffd63db719_292.jpg

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Членство в Республиканской партии Армении уже неактуально,все идут к партии "Процветающая Армения". Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Жаманак".

Накануне руководитель фракции "Блок Царукян" Гагик Царукян посетил Армавирскую область, чтобы присутствовать на церемонии открытия фитнес клуба.

"В Армавирской области Царукяна встретили как представителя власти: даже руководителей учреждений – членов Республиканской партии Армении – заставили вместе со своими сотрудниками республиканцами присутствовать на церемонии встречи с Царукяном, чтобы мероприятие было как можно более многолюдным. Сейчас быть членом РПА уже неактуально, все идут к партии "Процветающая Армения", - отмечает издание.

В результате ситуации, вытекающей из форс-мажорных обстоятельств, возникли правовые казусы, и сейчас неясно, кто в парламенте является оппозицией, а кто властью.

Об этом в ходе сегодняшней беседы с журналистами в НС заявил руководитель парламентской фракции АРФД Армен Рустамян.

"В формальном аспекте непонятно, кто оппозиция. Мы в формальном аспекте заявили, что выходим из состава коалиции, а установлено, что если выходишь из коалиции, то становишься оппозицией, но с другой стороны, мы сформировали правительство, на самом деле, непонятная ситуация. Поскольку форс-мажорная ситуация, могут возникнуть правовые казусы, которые могут быть урегулированы", - сказал он.