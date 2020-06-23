Cкончался заразившийся COVID-19 верховный лама Тувы

Камба-лама (верховный лама) Тувы Джампел Лодоя, которого положили в больницу после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, скончался. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом в видеобращении на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава республики Шолбан Кара-оол.

По его словам, Лодое на момент смерти еще не было 45 лет.

"Я получил свидетельство от врачей и подтверждаю, что Тува понесла большую утрату", — сказал Кара-оол.

Напомним, за последние сутки в России выявили 7 600 новых случаев заражения COVID-19, 95 человек скончались.