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ЦИК: Явка на парламентских выборах в Туркменистане составила 91,12%

ЦИК: Явка на парламентских выборах в Туркменистане составила 91,12% Явка на выборы в Меджлис (парламент) Туркмении на момент закрытия избирательных участков в стране в 19:00 по местному времени (18:00 - бакинское) составила 91,12%.
В регионе
26 марта 2023 г. 20:49
ЦИК: Явка на парламентских выборах в Туркменистане составила 91,12%

Явка на выборы в Меджлис (парламент) Туркменистане на момент закрытия избирательных участков в стране в 19:00 по местному времени (18:00 - бакинское) составила 91,12%.

Как передает Report, об этом сообщила Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов в Туркменистане.

"На выборах в депутаты Меджлиса до 19 часов проголосовали 91,12% избирателей", - говорится в сообщении.

Избирательные участки в Туркменистане были открыты с 07:00 (06:00 - бакинское). Голосование продолжается на участках, которые были созданы при дипломатических миссиях Туркменистана за рубежом. Всего их 42, на них голосование проходит с 07:00 до 19:00 по местному времени государства, в котором расположен избирательный участок.

Итоговую явку ЦИК планирует подвести в понедельник. Число зарегистрированных избирателей в Туркменистане - 3 млн 496 тыс. 475 человек, в других странах, как ожидается, проголосуют 13 078 человек. В Меджлис будет выбрано 125 депутатов, при этом число зарегистрированных кандидатов составило 258 человек. Также в этот день в республике прошли выборы членов народных советов областей, районов, городов и местного самоуправления.

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