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ЦИК: В Грузии коалиции и блоки не смогут принять участие в выборах

ЦИК: В Грузии коалиции и блоки не смогут принять участие в выборах Ни одна коалиция или блок не смогут принять участие в парламентских выборах 26 октября.
В регионе
18 августа 2024 г. 16:54
ЦИК: В Грузии коалиции и блоки не смогут принять участие в выборах

Ни одна коалиция или блок не смогут принять участие в парламентских выборах 26 октября.

Как передает местное бюро Report, об этом заявила пресс-секретарь ЦИК Грузии Натия Иоселиани.

"Коалиции и блоки не рассматриваются к парламентским выборам 26 октября, к участию в выборах допускаются только политические союзы, и если кто-то желает участвовать в выборах по списку другой политической партии, он должен покинуть свою собственную партию" - отметила она.

В оппозиции на данный момент все еще идет перетасовка сил перед выборами и политики ведут активный диалог о создании новых политических сил, блоков и коалиций.

Буквально на днях расширилась оппозиционная политическая платформа "Единство ради спасения Грузии", в которую входили крупнейшая оппозиционная сила "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели", к которой присоединилась "Европейская Грузия".

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda parlament seçkilərində koalisiya və bloklar iştirak edə bilməyəcək

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