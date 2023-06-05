ЦИК Узбекистана зарегистрировал Мирзиёева кандидатом на выборах президента

Центризбирком (ЦИК) Узбекистана в понедельник на очередном заседании зарегистрировал действующего президента Шавката Мирзиёева кандидатом на досрочных выборах главы республики.

Центризбирком (ЦИК) Узбекистана в понедельник на очередном заседании зарегистрировал действующего президента Шавката Мирзиёева кандидатом на досрочных выборах главы республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, заседание транслировалось на официальном сайте ведомства.

Кроме того, ЦИК зарегистрировал еще трех кандидатов, выдвинутых политическими партиями страны.

Досрочные выборы главы государства назначены на 9 июля. Избирательная кампания стартовала 10 мая. Это будут первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. По конституционному закону действующий президент, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост.

ЦИК зарегистрировала кандидатов от всех четырех партий, представивших документы – социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Экологической партии и Народно-демократической партии (НДПУ).

На прошлой неделе УзЛиДеП представила в ЦИК документы для регистрации своего кандидата, утвержденного на съезде партии - Мирзиёева, "Адолат" - первого зампреда Верховного суда Робахон Махмудову, Экопартия и НДПУ своих лидеров – Абдушукура Хамзаева и Улугбека Иноятова.