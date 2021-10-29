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ЦИК Узбекистана утвердил победу Мирзиеева на президентских выборах

ЦИК Узбекистана утвердил победу Мирзиеева на президентских выборах На сегодняшнем заседании Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана утвердила победу действующего президента страны Шавката Мирзиеева на президентских выборах, прошедших в прошлое воскресенье. Мирзиеев победил, набрав 80,12 % голосов избирате
В регионе
29 октября 2021 г. 13:57
ЦИК Узбекистана утвердил победу Мирзиеева на президентских выборах

На сегодняшнем заседании Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана утвердила победу действующего президента страны Шавката Мирзиеева на президентских выборах, прошедших в прошлое воскресенье. Мирзиеев победил, набрав 80,12 % голосов избирателей, согласно итоговому протоколу ЦИК.

Как сообщил на пресс-конференции председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев, всего проголосовало более 16, 212 млн избирателей, то есть 80,8% от их общего числа.

"Убедительную победу на выборах главы государства одержал выдвинутый кандидатом от Либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат Мирзиеев, набрав 80,12% голосов, что составляет более 12,2 млн избирателей", - заявил глава ЦИК.

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Версия на английском языке Uzbek Central Election Commission confirms Mirziyoyev’s victory in presidential elections
Версия на азербайджанском языке Özbəkistan MSK prezident seçkilərinin yekun nəticələrini açıqlayıb

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