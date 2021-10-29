ЦИК Узбекистана утвердил победу Мирзиеева на президентских выборах

На сегодняшнем заседании Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана утвердила победу действующего президента страны Шавката Мирзиеева на президентских выборах, прошедших в прошлое воскресенье. Мирзиеев победил, набрав 80,12 % голосов избирате

На сегодняшнем заседании Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана утвердила победу действующего президента страны Шавката Мирзиеева на президентских выборах, прошедших в прошлое воскресенье. Мирзиеев победил, набрав 80,12 % голосов избирателей, согласно итоговому протоколу ЦИК.

Как сообщил на пресс-конференции председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев, всего проголосовало более 16, 212 млн избирателей, то есть 80,8% от их общего числа.

"Убедительную победу на выборах главы государства одержал выдвинутый кандидатом от Либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат Мирзиеев, набрав 80,12% голосов, что составляет более 12,2 млн избирателей", - заявил глава ЦИК.