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ЦИК Узбекистана определил дату досрочного голосования на парламентских выборах

ЦИК Узбекистана определил дату досрочного голосования на парламентских выборах Досрочное голосование на парламентских выборах в Узбекистане пройдет 16-23 октября.
В регионе
9 октября 2024 г. 12:11
ЦИК Узбекистана определил дату досрочного голосования на парламентских выборах

Досрочное голосование на парламентских выборах в Узбекистане пройдет 16-23 октября.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

"На очередном заседании Центральной избирательной комиссии принято постановление об организации 16-23 октября 2024 года досрочного голосования для избирателей, которые в день выборов не могут находиться по месту жительства", - сказано в сообщении.

Досрочное голосование на избирательных участках будет проходить: в будние дни - с 9.00 до 18.00; в выходные дни - с 11.00 до 17.00.

Очередные парламентские выборы в Узбекистане пройдут 27 октября, 26 июля стартовала избирательная кампания, с 22 сентября идет предвыборная агитация кандидатов.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistanda parlament seçkilərində erkən səsvermənin vaxtı məlum olub

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