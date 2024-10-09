ЦИК Узбекистана определил дату досрочного голосования на парламентских выборах

Досрочное голосование на парламентских выборах в Узбекистане пройдет 16-23 октября.

Досрочное голосование на парламентских выборах в Узбекистане пройдет 16-23 октября.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

"На очередном заседании Центральной избирательной комиссии принято постановление об организации 16-23 октября 2024 года досрочного голосования для избирателей, которые в день выборов не могут находиться по месту жительства", - сказано в сообщении.

Досрочное голосование на избирательных участках будет проходить: в будние дни - с 9.00 до 18.00; в выходные дни - с 11.00 до 17.00.

Очередные парламентские выборы в Узбекистане пройдут 27 октября, 26 июля стартовала избирательная кампания, с 22 сентября идет предвыборная агитация кандидатов.