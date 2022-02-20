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ЦИК Туркменистана зарегистрировал еще двух кандидатов на выборах президента

ЦИК Туркменистана зарегистрировал еще двух кандидатов на выборах президента Центризбирком Туркменистана зарегистрировал еще двух кандидатов на предстоящих 12 марта выборах президента страны.
В регионе
20 февраля 2022 г. 00:21
ЦИК Туркменистана зарегистрировал еще двух кандидатов на выборах президента

Центризбирком Туркменистана зарегистрировал еще двух кандидатов на предстоящих 12 марта выборах президента страны.

Как передает Report, об этом отмечается на сайте ведомства.

"19 февраля 2022 года состоялось заседание Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане. Согласно повестке заседания, состоялась регистрация кандидатов в президенты Туркменистана, выдвинутых инициативными группами граждан: главного врача санатория "Аваза" Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, депутата Меджлиса Милли Генгеша Гурбанова Бердымаммета Ханмамедовича и директора финансово-экономического среднего профессионального учебного заведения Лебапского велаята Бегенджова Перхата Гуванчгулыевича", - говорится в сообщении. Кандидаты получили соответствующие удостоверения.

15 февраля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила о начале регистрации кандидатов, первым был зарегистрирован выдвинутый Демократической партией Туркменистана сын действующего президента Сердар Бердымухамедов, занимающий пост заместителя председателя Кабинета министров. 16 февраля ЦИК зарегистрировал кандидата от Аграрной партии Агаджана Бекмырадова.

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