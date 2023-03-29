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ЦИК Туркменистана подвела окончательные итоги выборов в парламент страны

ЦИК Туркменистана подвела окончательные итоги выборов в парламент страны Центральная избирательная комиссия по проведению выборов и референдумов (ЦИК) Туркменистана подвела окончательные итоги выборов депутатов в Меджлис (парламент).
В регионе
29 марта 2023 г. 21:55
ЦИК Туркменистана подвела окончательные итоги выборов в парламент страны

Центральная избирательная комиссия по проведению выборов и референдумов (ЦИК) Туркменистана подвела окончательные итоги выборов депутатов в Меджлис (парламент).

Как передает Report, об этом сообщили в официальной программе туркменского телевидения "Ватан".

По данным ЦИК, окончательная явка на выборах составила 91,12% от общего числа избирателей. По итогам выборов из 258 кандидатов избраны 125 депутатов Меджлиса нового созыва.

В Туркменистане 26 марта прошли выборы депутатов Меджлиса. Также в этот день граждане республики выбирали членов халк маслахаты (народных советов) велаятов (областей), этрапов (районов), городов и генгешей (органов местного самоуправления).

Выборы признаны состоявшимися. Как ранее отмечал заместитель председателя ЦИК Туркменистана Амангельды Гандымов, в законодательстве республики не установлен порог по явке избирателей, выборы считаются состоявшимися при любом числе проголосовавших. Явка на прошлые выборы в Меджлис в 2018 году составила 91,75%.

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