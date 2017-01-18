ЦИК Туркмениcтана допустил до президентских выборов девять кандидатов

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Центральная избирательная комиссия Туркмениcтана завершила регистрацию кандидатов на должность президента страны. На этот пост претендуют девять кандидатов, сообщает Report cо ссылкой на СМИ Туркменистана.

В числе кандидатов: от Демократической партии – действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов, от Партии промышленников и предпринимателей – председатель правления Акционерно-коммерческого банка "Рысгал" Бекмырат Аталыев и от Аграрной партии – председатель Марыйского областного комитета партии Дурдыгылыч Оразов.

Помимо партий, кандидатов в президенты выдвинули инициативные группы граждан. Это заместитель хякима (главы администрации) Марыйского велаята Джуманазар Аннаев, директор Сейдинского нефтеперерабатывающего завода Рамазан Дурдыев, заместитель хякима Дашогузского велаята Меретдурды Гурбанов, начальник главного управления экономики и развития Ахалского велаята Сердар Джелилов, гендиректор Производственного объединения "Гарабогазсульфат" Сулейман Нурнепесов и заместитель председателя Государственного объединения пищевой промышленности Максат Аннанепесов.

Выборы главы государства назначены на 12 февраля.