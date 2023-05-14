ЦИК Турции: запрет на обнародование данных по итогам выборов снят

Запрет на обнародование данных обработки бюллетеней на выборах в Турции сняты.

Запрет на обнародование данных обработки бюллетеней на выборах в Турции снят.

Как передает Report , об этом заявил председатель Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Турции Ахмет Йенер.

По его словам, в эти минуты ожидаются первые результаты.

Отметим, что голосование в рамках президентских и парламентских выборов в Турции завершилось в 17:00 (18:00 по бакинскому времени).

На территории страны действовало более 191 тысячи избирательных участков. В целом в рамках процесса был зарегистрирован 64 млн 113 тыс. 941 избиратель, из них сегодня в стране планировалось голосование 60 млн 697 тыс. 843 человек. Проживающие за границей 3 млн 416 тыс. 98 избирателей отдали свои голоса несколько дней назад.

На пост главы государства претендуют три политика – действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу и кандидат от коалиции Ata İttifakı ("Коалиция Ататюрка"). Четвертый кандидат – председатель Партии отечества Мухаррем Индже за три дня до выборов заявил о выходе из президентской гонки.

Одновременно с президентскими выборами в 87 избирательных округах прошли выборы в 600-местное Великое национальное собрание. В борьбе за парламентские кресла участвуют 36 партий.