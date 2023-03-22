ЦИК Турции принял заявления 11 кандидатов на участие в президентских выборах

Высший избирательный совет (ЦИК) Турции принял заявления об участии в выборах президента от 11 кандидатов.

Высший избирательный совет (ЦИК) Турции принял заявления об участии в выборах президента от 11 кандидатов.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении ЦИК.

Политики подали заявки на участие в выборах ранее. Комиссия изучила их и постановила, что эти лица имеют законные основания участвовать в президентской гонке 14 мая. До 27 марта каждому из кандидатов нужно предоставить в ЦИК протоколы со 100 тыс. подписей избирателей для окончательного выдвижения.

ЦИК одобрил кандидатуры Давута Турана, Догу Перинчека, Эркана Трюктера, Халила Мурата Унвера, Хилми Оздена, Ирфана Узуна, Мухаммеда Али Фатих Эрбакана, Мухаррема Индже, Синана Огана, Тевфика Ахмета Озала, Ягуба Тюркала.

Напомним, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 21 марта официально подал заявку в ЦИК на регистрацию в качестве кандидата на предстоящих 14 мая президентских выборах.