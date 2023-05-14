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ЦИК Турции не зафиксировал фактов, могущих негативно отразиться на итогах выборов

ЦИК Турции не зафиксировал фактов, могущих негативно отразиться на итогах выборов Во время голосования не зарегистрировано ситуаций, которые могли негативно отразиться на итогах президентских и парламентских выборов - ЦИК Турции.
В регионе
14 мая 2023 г. 18:27
ЦИК Турции не зафиксировал фактов, могущих негативно отразиться на итогах выборов

Во время голосования не зарегистрировано фактов, которые могли бы негативно отразиться на итогах президентских и парламентских выборов.

Как передает Report, об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Турции.

"Президентские выборы и всеобщие парламентские выборы 28-го созыва, состоявшиеся в воскресенье, 14 мая 2023 года, завершены. До сих пор не было никаких негативных ситуаций, которые бы негативно сказались на нашем ведомстве", - говорится в заявлении главы ЦИК Ахмета Йенера.

Отметим, что голосование в рамках президентских и парламентских выборов в Турции завершилось в 17:00 (18:00 по бакинскому времени).

На территории страны действовало более 191 тысячи избирательных участков. В целом в рамках процесса был зарегистрирован 64 млн 113 тыс. 941 избиратель, из них сегодня в стране планировалось голосование 60 млн 697 тыс. 843 человек. Проживающие за границей 3 млн 416 тыс. 98 избирателей отдали свои голоса несколько дней назад.

На пост главы государства претендуют три политика – действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу и кандидат от коалиции Ata İttifakı ("Коалиция Ататюрка"). Четвертый кандидат – председатель Партии отечества Мухаррем Индже за три дня до выборов заявил о выходе из президентской гонки.

Одновременно с президентскими выборами в 87 избирательных округах прошли выборы в 600-местное Великое национальное собрание. В борьбе за парламентские кресла участвуют 36 партий.

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