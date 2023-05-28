ЦИК Турции: каких-либо негативных случаев во время голосования не зафиксировано

Каких-либо негативных случаев во время голосования не зафиксировано.
Как передает
Он выразил признательность всем, кто внес вклад в работу по организации выборов.
"Желаю, чтобы результаты пошли во благо народа Турции", - отметил А.Йенер.
Напомним, что сегодня в Турции прошел второй тур президентских выборов.
В первом туре, состоявшемся 14 мая, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52 процента голосов, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88 процента, кандидат от альянса АТА Синан Оган - 5,17 процента. Явка избирателей составила 88,92 процента.
Позднее С.Оган высказался в поддержку действующего главы государства.
Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов в первом туре, Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу продолжили борьбу во втором туре.