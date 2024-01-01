ЦИК России завершил прием документов для участия в выборах президента

Центризбирком РФ завершил прием документов от претендентов на участие в выборах президента России, выдвинутых политическими партиями.

Центризбирком РФ завершил прием документов от претендентов на участие в выборах президента России, выдвинутых политическими партиями.

Как передает Report, таким образом, заявочный этап в рамках нынешней президентской кампании окончен.

"Сегодня в 18:00 (19:00 - бакинское) завершается срок представления в ЦИК России решений съездов политических партий о выдвижении кандидатов на должность президента Российской Федерации", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦИК.

До этого, 27 декабря, завершился прием документов для регистрации групп избирателей, создаваемых в поддержку самовыдвиженцев.

На данный момент в списке возможных кандидатов находятся три самовыдвиженца - действующий президент РФ Владимир Путин, блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев, восемь кандидатов от партий - Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков ("Новые Люди"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости), Борис Надеждин ("Гражданская инициатива"), Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), Ирина Свиридова (Демократическая партия России). Все они подали документы на участие в выборах, чтобы начать кампанию. К 31 января самовыдвиженцы должны сдать 300 тыс. подписей в свою поддержку для регистрации кандидатами, выдвиженцы от непарламентских партий - 100 тыс. КПРФ, ЛДПР и "Новые люди" представлены в Госдуме, их кандидаты подписи собирать не должны.