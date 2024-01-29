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ЦИК России зарегистрировал Путина кандидатом в президенты

ЦИК России зарегистрировал Путина кандидатом в президенты Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на должность президента на выборах в марте 2024 года.
В регионе
29 января 2024 г. 12:35
ЦИК России зарегистрировал Путина кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на должность президента на выборах в марте 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в ЦИК.

"Зарегистрировать кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, 1952 года рождения, 29 января 2024 года в 11 часов 23 минуты", - говорится в постановлении, принятом на заседании ЦИК.

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендуют на пост главы государства.

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Версия на английском языке Russian Central Election Commission registers Putin as presidential candidate

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