ЦИК России: В Госдуму по итогам выборов проходят пять партий

"По результата выборов, в Госдуму России VII созыва проходят пять партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди"". Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

"По результата выборов, в Госдуму России VII созыва проходят пять партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди"". Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

Комментируя нарушения во время голосования, Памфилова попросила избиркомы решительно отменять итоги выборов на тех участках, где зафиксированы нарушения. Как сообщается, недействительными признаны 25 830 бюллетеней на 107 участках на выборах в 35 регионах России. Однако, несмотря на это, глава ЦИК уточнила, что нарушений на выборах стало значительно меньше, ни одно из них не останется без реакции ЦИК.

По словам Памфиловой, всего в выборах приняли участие около 492 тысяч наблюдателей.

ЦИК РФ планирует утвердить итоги выборов в Госдуму 24 сентября. До этого времени планируется окончательно подвести итоги и установить официальные результаты.