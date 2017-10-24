ЦИК России предложил перенести дату выборов

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Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова выступила за перенос единого дня голосования на месяц вперед: осенью - с сентября на октябрь, весной - с марта на апрель, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Глава ЦИК на заседании Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) указала, что это ее субъективное мнение, "нужно собрать мнение специалистов".

"Март вообще месяц самый грустный, как ноябрь, - грустный, ненастный, гораздо приятнее в апреле, когда все зацветет", - добавила Э.Памфилова.

Вместе с тем она напомнила, что ЦИК не решает, нужен ли подобный перенос даты выборов или нет.

Напомним, что в России 18 марта 2018 года состоятся очередные президентские выборы.