ЦИК России опубликовал первые результаты голосования по поправкам в Конституцию

За принятие поправок в Конституцию России проголосовали 72,92% жителей РФ. Как сообщает российское бюро Report, об этом свидетельствуют первые данные ЦИК.
Данные приведены после обработки 0,79% бюллетеней.
Против высказались 25,84% россиян, следует из данных ЦИК РФ.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент России Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Внесенные на голосование поправки предполагают изменение полномочий премьера и палат парламента, новый порядок назначения правительства, неприкосновенность экс-президентов и появление пожизненных сенаторов и др.