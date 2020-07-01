ЦИК России опубликовал первые результаты голосования по поправкам в Конституцию

© Report https://report.az/storage/news/13be166e02fde9b8a5333a24aff777aa/b25cd4c6-ee59-4a2a-a98b-b55052596cfa_292.jpg

За принятие поправок в Конституцию России проголосовали 72,92% жителей РФ. Как сообщает российское бюро Report, об этом свидетельствуют первые данные ЦИК.

Данные приведены после обработки 0,79% бюллетеней.

Против высказались 25,84% россиян, следует из данных ЦИК РФ.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент России Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.

Внесенные на голосование поправки предполагают изменение полномочий премьера и палат парламента, новый порядок назначения правительства, неприкосновенность экс-президентов и появление пожизненных сенаторов и др.