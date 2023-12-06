ЦИК РФ проведет заседание, посвященное старту президентской кампании

Центризбирком России планирует провести 8 декабря заседание, посвященное старту президентской кампании.

Центризбирком России планирует провести 8 декабря заседание, посвященное старту президентской кампании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии.

"Завтра Совет Федерации рассмотрит вопрос о назначении выборов на 17 марта, меня приглашают как председателя ЦИК. Поэтому, коллеги, с учетом того, что у нас начинается новый этап, я всех прошу, всех коллег в регионе, будьте готовыми 8 [декабря] проводим наше официальное заседание, ... посвященное старту президентской кампании, со всеми вытекающими последствиями", - сказала Памфилова.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что СФ на пленарном заседании 7 декабря рассмотрит постановление о назначении даты проведения выборов президента РФ на 17 марта 2024 года. Он также пояснил, что 7 декабря начинается срок, в течение которого СФ по закону может назначить выборы президента.