ЦИК РФ отказал в регистрации четырем желающим участвовать в выборах президента

Центризбирком России отказал в регистрации в качестве кандидатов на выборы президента четырем претендентам: Сергею Малинковичу от партии "Коммунисты России", Борису Надеждину от "Гражданской инициативы", блогерам-самовыдвиженцам Анатолию Баташеву и Раде Русских.
Как передает Report, об этом сообщает "Коммерсант".
Основания для отказа в регистрации - недостаточное количество подписей или выявление более 5% недостоверных подписей.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, член КПРФ Николай Харитонов, действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин и член партии "Новые люди" Владислав Даванков остались в борьбе за пост президента РФ.