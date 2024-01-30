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ЦИК РФ опубликовал сведения кандидата в президенты Путина об имуществе и доходах

ЦИК РФ опубликовал сведения кандидата в президенты Путина об имуществе и доходах Центральная избирательная комиссия России опубликовала сведения кандидата на должность президента РФ, действующего главы государства Владимира Путина об имуществе.
В регионе
30 января 2024 г. 17:27
ЦИК РФ опубликовал сведения кандидата в президенты Путина об имуществе и доходах

Центральная избирательная комиссия России опубликовала сведения кандидата на должность президента РФ, действующего главы государства Владимира Путина об имуществе.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Согласно данным, общая сумма доходов Путина за шесть лет составила 67 млн 591 тыс. 875 рублей (750 тыс. долларов).

Также в сведениях указаны квартира (77 кв. м.) и гараж (18 кв. м.) в Санкт-Петербурге, а также три легковых автомобиля – ГАЗ М21, 1960 года выпуска, ГАЗ М21, 1965 года выпуска, "Нива", 2009 года выпуска, прицеп автомобильный "Скиф", 1987 года выпуска.

У Путина есть 10 счетов в банках, на которых находятся 54 416 604,52 рубля (около 604 тыс. долларов), и 230 акций ПАО "Банк Санкт-Петербург" (номинальная стоимость одной акции 11,81 рубля).

В бессрочном пользовании у Путина указана квартира в Москве (153,7 кв. м.) и машиноместо (18 кв. м.) в Санкт-Петербурге.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Mərkəzi Seçki Komissiyası Putinin əmlakı və gəlirləri barədə məlumat yayıb

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