ЦИК РФ: Число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты составило 33 человека

Число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты России уже составило 33 человека.

Число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты России уже составило 33 человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на заседании ЦИК сообщила глава комиссии Элла Памфилова.

Она добавила, что Центризбирком получил документы от восьми кандидатов, выдвинутых политическими партиями на выборы президента РФ, а также от шести самовыдвиженцев для регистрации поддержавших их групп избирателей.

"В Центризбирком успели подать документы восемь кандидатов, выдвинутых на съездах политических партий, - сказала она. - Пока нет еще кандидата, есть такая возможность до 1 января у партии "Коммунисты России".

Кроме этого, по ее словам, в ЦИК поступили документы "всего от шесть кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения, из 24, которые претендовали на это".

Памфилова добавила, что участвовать в выборах президента РФ в настоящее время намерены 9 кандидатов от партий и 24 самовыдвиженца.