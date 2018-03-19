ЦИК: после обработки 99% протоколов Путин набирает 76,65% - ОБНОВЛЕНО - 4

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,65% после обработки 99% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 11,82% голосов, на третьем месте - кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,68% голосов.

Соответствующие данные обнародовал ЦИК РФ.

***05:01

Действующий глава государства Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ со значительным отрывом, набирая 76,6% голосов избирателей по итогам обработки 97% протоколов участковых комиссий.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает ЦИК РФ.

За него проголосовали 53 миллиона 579 тысяч 719 избирателей.

***04:27

Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,56% после обработки 95% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 11,92% голосов, на третьем месте - кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,77% голосов. Соответствующие данные обнародовал ЦИК РФ.

Четвертую позицию удерживает кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак с 1,62% голосов избирателей. За ней следуют Григорий Явлинский ("Яблоко") с 1%, Борис Титов (Партия роста) с 0,74%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") с 0,68%, Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз") с 0,65% голосов.

***01:35

Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 75% голосов по итогам обработки 70,2% протоколов.

Как передает Report, соответствующие данные предоставлены ЦИК.

Согласно обработке 70,2% протоколов, Путин набирает 75,91% голосов. Второе место у Павла Грудинина с 12,59%, замыкает тройку Владимир Жириновский — 6,08%.





***23:02

Действующий президент России Владимир Путин получает на выборах 71,97% голосов по итогам обработки 21,33% протоколов участковых избиркомов, следует из данных российского Центризбиркома.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, кандидат от КПРФ Павел Грудинин после обработки 25,03% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий занимает второе место с 15,44% голосов, на третьем месте - кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 6,84% голосов.

Четвертую позицию занимает кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак с 1,39%. За ней следуют Григорий Явлинский ("Яблоко") с 0,78%, Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз") с 0,62%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") с 0,62%, Борис Титов (Партия роста) с 0,61%.