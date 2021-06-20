Подведены итоги электронного голосования на выборах в парламент Армении

Центральная избирательная комиссия подвела итоги электронного голосования на выборах в парламент Армении.
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Из этого следует, что партия Никола Пашиняна лидирует по итогам электронного голосования на парламентских выборах в Армении, набирая 163 голоса, у блока Роберта Кочаряна - 135.
1. "Справедливая Армения" – 1
2. "Армянский национальный конгресс" – 43
3. "Гражданский договор" – 163
4. Национально-христианская партия "Зартонк" ("Пробуждение") – 0
5. Партия "Свобода" – 2
6. Блок "Честь имею" –14
7. Партия "Единая Родина" – 1
8. Партия "Всеармянская национальная государственность" – 0
9. Партия "Просвещенная Армения" – 14
10. Партия "Наш дом – Армения" – 2
11. Партия "Республика" – 17
12. Партия "Армянская родина" – 4
13. Блок "Свободная Родина" – 0
14. Партия "Процветающая Армения" – 3
15. Демократическая партия Армении – 4
16. Партия "Национально-консервативное движение 5165" – 12
17. Социал-демократическая партия "Выбор гражданина" – 2
18. Блок "Альянс демократов Ширинян-Бабаджанян" – 3
19. Партия "Национальная повестка" – 0
20. Партия "Верелк" ("Подъем") – 14
21. Либеральная партия – 12
22. Партия "Армянские орлы – Единая Армения" – не участвовала в выборах
23. Европейская партия Армении – 0
24. Блок "Айастан" ("Армения") – 135
25. Партия "Национально-демократический полюс" – 6
26. Партия "Суверенная Армения" – 3.