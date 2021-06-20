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Подведены итоги электронного голосования на выборах в парламент Армении

Подведены итоги электронного голосования на выборах в парламент Армении Центральная избирательная комиссия подвела итоги электронного голосования на выборах в парламент Армении.
В регионе
20 июня 2021 г. 23:04
Подведены итоги электронного голосования на выборах в парламент Армении

Центральная избирательная комиссия подвела итоги электронного голосования на выборах в парламент Армении.

Как передает Report со ссылкой на SputnikArmenia, общее число граждан, имеющих право голосовать по электронной системе, составляет 650. В голосовании приняли участие 500 избирателей, 45 бюллетеней были недействительны.

Из этого следует, что партия Никола Пашиняна лидирует по итогам электронного голосования на парламентских выборах в Армении, набирая 163 голоса, у блока Роберта Кочаряна - 135.

1. "Справедливая Армения" – 1

2. "Армянский национальный конгресс" – 43

3. "Гражданский договор" – 163

4. Национально-христианская партия "Зартонк" ("Пробуждение") – 0

5. Партия "Свобода" – 2

6. Блок "Честь имею" –14

7. Партия "Единая Родина" – 1

8. Партия "Всеармянская национальная государственность" – 0

9. Партия "Просвещенная Армения" – 14

10. Партия "Наш дом – Армения" – 2

11. Партия "Республика" – 17

12. Партия "Армянская родина" – 4

13. Блок "Свободная Родина" – 0

14. Партия "Процветающая Армения" – 3

15. Демократическая партия Армении – 4

16. Партия "Национально-консервативное движение 5165" – 12

17. Социал-демократическая партия "Выбор гражданина" – 2

18. Блок "Альянс демократов Ширинян-Бабаджанян" – 3

19. Партия "Национальная повестка" – 0

20. Партия "Верелк" ("Подъем") – 14

21. Либеральная партия – 12

22. Партия "Армянские орлы – Единая Армения" – не участвовала в выборах

23. Европейская партия Армении – 0

24. Блок "Айастан" ("Армения") – 135

25. Партия "Национально-демократический полюс" – 6

26. Партия "Суверенная Армения" – 3.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan MSK seçkilərdə elektron səsvermənin nəticələrini açıqladı

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