ЦИК России назвал прошедшие в Госдуму партии

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Госдуму России, по результатам обработки 93% протоколов, прошли четыре партии: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". Как сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в ЦИК РФ.

Единороссы набрали 54,27% голосов, коммунисты — 13,46%, либерал-демократы — 13,25%, справороссы — 6,17%.

Ранее о победе "Единой России" на парламентских выборах заявили президент Владимир Путин и лидер партии, премьер-министр Дмитрий Медведев.

Выборы в нижнюю палату парламента состоялись в единый день голосования — 18 сентября. Они проходили по смешанной системе: 225 депутатов избирались по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам. По данным ЦИК, за несколько часов до окончания голосования явка составила 39,37%.