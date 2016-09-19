 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ЦИК России назвал прошедшие в Госдуму партии

    В Госдуму России, по результатам обработки 93% протоколов, прошли четыре партии

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Госдуму России, по результатам обработки 93% протоколов, прошли четыре партии: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". Как сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в ЦИК РФ. 

    Единороссы набрали 54,27% голосов, коммунисты — 13,46%, либерал-демократы — 13,25%, справороссы — 6,17%.

    Ранее о победе "Единой России" на парламентских выборах заявили президент Владимир Путин и лидер партии, премьер-министр Дмитрий Медведев.

    Выборы в нижнюю палату парламента состоялись в единый день голосования — 18 сентября. Они проходили по смешанной системе: 225 депутатов избирались по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам. По данным ЦИК, за несколько часов до окончания голосования явка составила 39,37%. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi