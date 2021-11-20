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ЦИК Кыргызстана аккредитовал на выборы 435 международных наблюдателей

ЦИК Кыргызстана аккредитовал на выборы 435 международных наблюдателей Центральная избирательная комиссия по проведению выборов и референдумов (ЦИК) Кыргызстана аккредитовала на предстоящие парламентские выборы 435 международных наблюдателей из 56 государств. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в в пресс
В регионе
20 ноября 2021 г. 13:00
ЦИК Кыргызстана аккредитовал на выборы 435 международных наблюдателей

Центральная избирательная комиссия по проведению выборов и референдумов (ЦИК) Кыргызстана аккредитовала на предстоящие парламентские выборы 435 международных наблюдателей из 56 государств. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в в пресс-службе ЦИК.

Самые многочисленные миссии направлены от структур СНГ и ОБСЕ.

По данным ведомства, в том числе аккредитованы наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран и Шанхайской организации сотрудничества.

Выборы в парламент назначены на 28 ноября.

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