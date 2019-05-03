ЦИК Казахстана зарегистрировал первого кандидата на выборы президента

ЦИК Казахстана зарегистрировал первого кандидата на выборы президента

3 мая, 2019 09:34

https://report.az/storage/news/76dfa2f632fc447822acc6d85a9721c4/ffa916fd-1129-4421-97d5-6ebf3842f09c_292.jpg Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана зарегистрировала и.о. республики Касым-Жомарта Токаева первым кандидатом на выборы президента страны, сообщает Report со ссылкой на ТАСС. Секретарь комиссии Сабила Мустафина уточнила, что все поданные Токаевым документы соответствуют требованиям ЦИК. Выборы президента Казахстана состоятся 9 июня. Напомним, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выдвинул Токаева на президентские выборы от партии Nur Otan. За пост президента Казахстана намерены бороться девять человек.

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