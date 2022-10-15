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ЦИК Казахстана зарегистрировал Мейрама Кажыкена кандидатом на выборах президента

ЦИК Казахстана зарегистрировал Мейрама Кажыкена кандидатом на выборах президента Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана на заседании в субботу зарегистрировала экономиста Мейрама Кажыкена кандидатом в президенты на предстоящих в конце ноября выборах.
В регионе
15 октября 2022 г. 11:15
ЦИК Казахстана зарегистрировал Мейрама Кажыкена кандидатом на выборах президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана на заседании в субботу зарегистрировала экономиста Мейрама Кажыкена кандидатом в президенты на предстоящих в конце ноября выборах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил председатель ЦИК Нурлан Абдиров.

"ЦИК зарегистрировал Мейрама Кажыкена кандидатом в президенты Республики Казахстан", - сказал он.

Кажыкен собрал необходимое количество достоверных подписей в свою поддержку (более 120 тысяч) в 14 регионах страны, предоставил медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих регистрации кандидатом в президенты, и справку о передаче в налоговые органы декларации об активах и обязательствах. Претенденту на высший государственный пост необходимо было собрать 118 273 подписи в свою поддержку.

ЦИК также постановил предоставить сведения о регистрации кандидата в акционерное общество "Народный сберегательный банк" для открытия специального временного счета, а также опубликовать в СМИ сообщение о его регистрации кандидатом в президенты. В ходе заседания Абдиров вручил Кажыкену удостоверение кандидата.

Первым зарегистрированным кандидатом на выборах стал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября.

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