ЦИК Казахстана: Явка на на парламентских выборах составляет 46,84%

Явка на проходящие в воскресенье в Казахстане выборы депутатов Мажилиса (нижней палаты) парламента и маслихатов (местных представительных органов) к 14:00 составила 46,84%.

Явка на проходящие в воскресенье в Казахстане выборы депутатов Мажилиса (нижней палаты) парламента и маслихатов (местных представительных органов) к 14:00 составила 46,84%.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, об этом заявила представитель Центризбиркома Анастасия Щегорцова.

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию полдень, бюллетени получили 46,84% от общего количества граждан, включенных в списки, отметила она.

Все семь политических партий Казахстана представили списки своих кандидатов на выборы. Ранее Центризбирком сообщал, что в списки партий включен 281 кандидат.