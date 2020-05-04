ЦИК Казахстана прекратил депутатские полномочия Дариги Назарбаевой

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана приняла постановление о прекращении полномочий спикера сената республики Дариги Назарбаевой, передает Report со ссылкой на RT.

"4 мая 2020 года состоялось заседание ЦИК Республики Казахстан, на котором было принято постановление «О прекращении полномочий депутата сената парламента Республики Казахстан Д.Н. Назарбаевой", — говорится в сообщении.

В документе уточняется, что полномочия Назарбаевой прекращены в соответствии с п. 5 ст. 52 Конституции Казахстана на основании указа президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Напомниим, 2 мая Токаев подписал указ о прекращении полномочий Назарбаевой.

Назарбаева - старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сложившего полномочия главы государства в марте 2019 года. Является депутатом сената парламента с сентября 2016 года, спикером палаты она была избрана в марте 2019 года. В августе 2019 года Токаев переназначил Назарбаеву депутатом сената в связи с истечением срока полномочий.