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ЦИК Казахстана объявил предварительные итоги явки избирателей

ЦИК Казахстана объявил предварительные итоги явки избирателей Явка на внеочередные президентские выборы в Казахстане после закрытия избирательных участков на всей территории страны к 22:00 (20:00 - бакинское время) составила 69,43%.
В регионе
20 ноября 2022 г. 20:40
ЦИК Казахстана объявил предварительные итоги явки избирателей

Явка на внеочередные президентские выборы в Казахстане после закрытия избирательных участков на всей территории страны к 22:00 (20:00 - бакинское время) составила 69,43%.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, такие предварительные результаты озвучил на брифинге заместитель председателя ЦИК Константин Петров.

"Согласно данным, представленным избирательными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы по состоянию на 22 часа избирательные бюллетени получили 69,43% от общего количества избирателей, включенных в списки", - сказал он.

Голосование проводилось с 07:00 до 20:00 по местному времени, в отдельных случаях местные избиркомы могут продлевать время работы участков. В соответствии с границами часовых поясов в Казахстане избирательные участки пяти регионов страны - Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областей - завершили работу на час позже, то есть в 21:00 по времени Астаны (19:00 - бакинское время).

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan MSK seçici fəallığının ilkin yekunlarını açıqlayıb

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