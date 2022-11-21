ЦИК Казахстана: Касым-Жомарт Токаев победил на президентских выборах

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев победил на выборах главы государства с 81,31% голосов.

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев победил на выборах главы государства с 81,31% голосов.

Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Казахстана, Центральная избирательная комиссия Казахстана озвучила предварительные итоги прошедших досрочных выборов президента.

"Токаев Касым-Жомарт Кемелович набрал 6 млн 456 тыс. 392 голоса, или 81,31%", - сказал глава Центризбиркома Нурлан Абдиров на заседании.

По его словам, Жигули Дайрабаев набирает 3,42% (271 641 голос), Мейрам Кажыкен - 2,53% (200 907), Каракат Абден - 2,6% (206 206), Салтанат Турсынбекова - 2,12% (168 731), Нурлан Ауесбаев - 2,22% (176 116), графу "против всех" отметили 5,8% избирателей (460 484).

Явка избирателей на внеочередных выборах президента Казахстана, по уточненным данным Центризбиркома, составила 69,44%. При этом из 11 млн 953 тыс. граждан, обладающих избирательным правом, проголосовали 8 млн 300 046 человек.

В минувшее воскресенье в Казахстане прошли седьмые президентские выборы. На пост главы государства претендовали шесть кандидатов.

Всего в день голосования работали 10 101 участок для голосования, в том числе за рубежом – 68 участков в 53 странах.

Отметим, что результаты подсчета голосов по административным территориальным единицам устанавливаются территориальными избирательными комиссиями и доставляются в ЦИК в двухдневный срок, то есть до 22 ноября.

Установление итогов и регистрация избранного президента занимают не более 7 дней у Центраизбиркома, то есть до 27 ноября.

Опубликование в СМИ сообщения об итогах выборов - не позднее 10 дней, то есть до 30 ноября все избирательные процедуры и официальные опубликования будут проведены.