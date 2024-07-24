ЦИК Грузии зарегистрировал 13 партий для участия в парламентских выборах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии зарегистрировала 13 партий из 28, подавших заявки на участие в парламентских выборах в Грузии 26 октября 2024 года.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии зарегистрировала 13 партий из 28, подавших заявки на участие в парламентских выборах в Грузии 26 октября 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в материалах на сайте ЦИК.

Срок подачи заявлений партиями, не участвовавшими в последних парламентских выборах и не имеющими своего представителя в парламенте, истек 15 июля.

По данным ЦИК, в список вошла и партия бывшего премьер-министра Георгии Гахарии "За Грузию".

Все партии, прошедшие регистрацию, должны представить ЦИК минимум 25 тыс. подписей избирателей до 1 августа 2024 года.