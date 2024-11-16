ЦИК Грузии: Правящая партия победила на парламентских выборах с 53,93%

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победила на парламентских выборах с 53,93%.

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победила на парламентских выборах с 53,93%.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в ЦИК Грузии.

Таким образом, партия получила 89 из 150 мандатов в парламенте.

"Коалиция за перемены" набрала 11,03% и получила 19 мандатов, "Единство - Национальное движение" - 10,17% и 16 мандатов, "Сильная Грузия" - 8,81% и 14 мандатов, "Гахария за Грузию" - 7,78% и 12 мандатов.

Одновременно с заседанием ЦИК в Тбилиси проходит акция протеста против итогов выборов. Оппозиционеры собрались у здания комиссии и требуют пересмотра результатов.