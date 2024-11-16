О нас

ЦИК Грузии: Правящая партия победила на парламентских выборах с 53,93%

ЦИК Грузии: Правящая партия победила на парламентских выборах с 53,93% Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победила на парламентских выборах с 53,93%.
В регионе
16 ноября 2024 г. 12:08

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победила на парламентских выборах с 53,93%.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в ЦИК Грузии.

Таким образом, партия получила 89 из 150 мандатов в парламенте.

"Коалиция за перемены" набрала 11,03% и получила 19 мандатов, "Единство - Национальное движение" - 10,17% и 16 мандатов, "Сильная Грузия" - 8,81% и 14 мандатов, "Гахария за Грузию" - 7,78% и 12 мандатов.

Одновременно с заседанием ЦИК в Тбилиси проходит акция протеста против итогов выборов. Оппозиционеры собрались у здания комиссии и требуют пересмотра результатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Грузии оппозиционер облил черной краской главу ЦИК в знак протеста против итогов выборов
В Грузии оппозиционер облил черной краской главу ЦИК в знак протеста против итогов выборов
16 ноября 2024 г. 11:30
Пекин и Токио подтвердили курс на построение конструктивных отношений
Пекин и Токио подтвердили курс на построение конструктивных отношений
16 ноября 2024 г. 11:22
Замглавы МИД РФ: Армения дистанцировалась от всех форматов ОДКБ
Замглавы МИД РФ: Армения дистанцировалась от всех форматов ОДКБ
16 ноября 2024 г. 11:16
В Кузбассе произошел повторный горный удар в шахте Таштагольская
В Кузбассе произошел повторный горный удар в шахте "Таштагольская"
16 ноября 2024 г. 10:23
В Турции произошло тяжелое ДТП, есть погибший и пострадавшие
В Турции произошло тяжелое ДТП, есть погибший и пострадавшие
16 ноября 2024 г. 08:27
Анкара и Доха призвали создать механизм для безопасного судоходства в Черном море
Анкара и Доха призвали создать механизм для безопасного судоходства в Черном море
16 ноября 2024 г. 03:56
Госдолг США впервые в истории превысил 36 трлн долларов
Госдолг США впервые в истории превысил 36 трлн долларов
15 ноября 2024 г. 16:22
Шмыгаль: Рассчитываем получить 1 млрд долларов от ВБ и 150 млн евро от ЕС
Шмыгаль: Рассчитываем получить 1 млрд долларов от ВБ и 150 млн евро от ЕС
15 ноября 2024 г. 16:08
Токаев: Казахстан восстановил поставки зерна на рынок Ирана
Токаев: Казахстан восстановил поставки зерна на рынок Ирана
15 ноября 2024 г. 15:58
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1
15 ноября 2024 г. 12:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi