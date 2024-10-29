ЦИК Грузии пересчитает голоса избирателей на ряде участков

Результаты парламентских выборов, прошедших 26 октября, будут перепроверены на ряде избирательных участков во всех регионах Грузии.

Результаты парламентских выборов, прошедших 26 октября, будут перепроверены на ряде избирательных участков во всех регионах Грузии.

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится в заявлении Центральной избирательной комиссии.

Окружные избирательные комиссии в регионах начнут подсчет голосов 29 октября в 12:00, а в Тбилиси – в 17:00. Для обеспечения прозрачности соответствующие органы могут контролировать подсчет бюллетеней.

Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов по результатам обработки Центризбиркомом данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.