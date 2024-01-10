ЦИК Грузии: Парламентские выборы пройдут 26 октября

Центризбирком Грузии призвал политические партии своевременно осуществить необходимые процедуры для участия в парламентских выборах в 2024 году. Выборы пройдут 26 октября.

Центризбирком Грузии призвал политические партии своевременно осуществить необходимые процедуры для участия в парламентских выборах в 2024 году. Выборы пройдут 26 октября.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

"Партии, имеющие представительство в парламенте по итогам последних выборов, в 2020 году, просто подают заявление в Центризбирком. Они должны сделать это не позднее чем за 57 дней до выборов", - сказано в заявлении ЦИК.

Кроме правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", такими являются еще 11 оппозиционных партий.

"Остальные партии до 15 июля должны обратиться в Центризбирком и получить образец бланков для сбора подписей сторонников. Не позднее 1 августа они должны представить список из не менее 25 000 подписей поддержки", – сказано в заявлении.

Выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе. Барьер - 5%. По данным опросов общественного мнения, уверенно его преодолевают правящая партия и бывшая правящая партия "Единое Национальное движение", которая создала объединение "Платформа победы" с партией "Стратегия Агмашенебели".