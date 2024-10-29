ЦИК Грузии опубликовал список прошедших в парламент нового созыва партий

Центральная избирательная комиссия Грузии обнародовала список депутатских мандатов партий в новом парламенте после прошедших выборов.

Центральная избирательная комиссия Грузии назвала число депутатских мандатов, которые получили партии в парламенте нового созыва после прошедших выборов.

Об этом сообщает местное бюро Report со ссылкой на заявление ЦИК.

Согласно информации, правящая "Грузинская мечта" (в коалиции с "Силой народа") получила 89 мест;

"Коалиция перемен" (включая партии "Ахали", "Гирчи-Больше свободы", "Дроа") – 19 мест;

"Единство - Национальное движение" (включая "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 16 мест;

"Сильная Грузия" (включая "Лело", "Для народа", "Граждане", "Площадь свободы") – 14 мест;

"Гахария для Грузии" – 12 мест.

Отметим, что оппозиционные партии в настоящее время отказываются от своих мандатов и не намерены входить в парламент. Однако, как заявил накануне премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, действия оппозиции не помешают работе парламента, а также процессам по утверждению правительства.