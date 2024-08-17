ЦИК Грузии опроверг обвинения в создании искусственных барьеров перед выборами

Центральная избирательная комиссия Грузии опровергла обвинения в создании искусственных дополнительных барьеров у здания ЦИК к парламентским выборам 26 октября.

Центральная избирательная комиссия Грузии опровергла обвинения в создании искусственных дополнительных барьеров у здания ЦИК к парламентским выборам 26 октября.

Как передает местное бюро Report, ранее оппозиция на заседании ЦИК обвинила администрацию в том, что, устанавливая новые заграждения на территории, Центризбирком пытается в страхе избежать массового протеста против фальсификаций.

"Модернизированная инфраструктура отражает проактивный подход к защите сотрудников и здания, обеспечивая безопасную среду как внутри объекта, так и по его внешнему периметру. Обвинения в том, что члены администрации боятся общественного гнева, не соответствуют действительности", - отмечает ЦИК Грузии.

Правящая партия "Грузинская мечта" неоднократно заявляла, что оппозиция будет пытаться создать ложное впечатление о фальсификации выборов и свергнуть правительство.