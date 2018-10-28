ЦИК Грузии опроверг информацию о ряде нарушений на выборах президента

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Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Центральная избирательная комиссия Грузии опровергла распространенную в СМИ и неправительственными организациями информацию о нарушениях на некоторых избирательных участках в ходе проходящих cегодня президентских выборах.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявила спикер Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Анна Микеладзе.

По ее словам, НПО "Международная прозрачность" предоставила в ЦИК информацию о том, что в городе Зугдиди на 94-м избирательном участке наблюдатель увидел, как член комиссии бросил в избирательную урну несколько бюллетеней.

"Мы проверили информацию и выявили, что один из членов комиссии был зарегистрирован на том же участке, в котором работал, и следовательно, сам принял участие в выборах. По информации членов комиссии, они не бросали в урну бюллетени", – заявила Микеладзе.

Она добавила, что, согласно предоставленной в комиссию информации, на 4 избирательных участках в Болниси представители избирательных субъектов мешали избирательному процессу, в связи с чем получили предупреждения.

Выборы президента проходят сегодня в Грузии. В стране открылись 3 тысячи 648 участков.