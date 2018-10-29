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    ЦИК Грузии обнародовал результаты выборов после обработки 100% данных с избирательных участков

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    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ На президентских выборах в Грузии независимый кандидат Саломе Зурабишвили набрала 38,64%, Григол Вашадзе - 37,74% голосов избирателей. 

    Как сообщает Report, об этом заявили в ЦИК Грузии после обработки 100% данных с избирательных участков. 

    Президентские выборы в Грузии состоялись 28 октября. За пост президента боролись 25 кандидатов. В голосовании приняло участие 1 637 956 избирателей, что составляет 46,74% от общего числа избирателей.

    Напомним, в Грузии пройдет второй тур президентских выборов

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