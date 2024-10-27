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ЦИК Грузии: Голосование на парламентских выборах завершилось

ЦИК Грузии: Голосование на парламентских выборах завершилось В Грузии завершился процесс подсчета голосов на парламентских выборах.
В регионе
27 октября 2024 г. 18:28
ЦИК Грузии: Голосование на парламентских выборах завершилось

В Грузии завершился процесс подсчета голосов на парламентских выборах.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявила Центральная избирательная комиссия страны (ЦИК).

Согласно результатам подсчета бюллетеней на 3 110 из 3 111 избирательных участков, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,92 % голосов.

Четыре оппозиционные партии суммарно набрали 37,78 % голосов. Из них коалиция "Коалиция за перемены" получила 11,04 %, "Единство – Национальное движение" — 10,16 %, "Сильная Грузия" — 8,81 %, а партия "Гахария – во имя Грузии" — 7,77 %.

Результаты голосования на участке № 69 в Марнеули были аннулированы из-за массового вброса бюллетеней.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan MSK: Parlament seçkilərində səssayma başa çatlb, “Gürcü Arzusu” qalibdir

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